206
meneos
204
clics
El Consejo de Ministros aprueba definivamente el embargo de armas a Israel
"Seguimos liderando los esfuerzos desde España a nivel internacional para aumentar la presión sobre el gobierno de Israel", dice el ministro Cuerpo
|
etiquetas
:
israel
,
gobierno
,
embargo
,
españa
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
XtrMnIO
Ese es el camino.
25
K
233
#4
Desideratum
#1
Mandaloriano.
1
K
31
#11
Uvieu1926
#1
tarde pero España está marcando el camino
4
K
53
#34
aporuvas
#11
#16
nunca es tarde
0
K
6
#35
gauntlet_
#34
Los 680.000 muertos palestinos discrepan.
2
K
25
#16
alfon_sico
#1
si. Pero extremadamente tarde
1
K
12
#19
Duke00
#16
Hay que tener en cuenta el peso geopolítico que tiene España en el mundo para ver cómo de libre es para tomar decisiones como esta. Tarde a nivel humanitario sin duda, a nivel geopolítico tristemente es casi pionera.
11
K
75
#22
Varlak
#16
A nivel absoluto es tarde, a nivel comparativo España va mucho antes que la mayoría de países, y va de los primeros comparado con países de nuestro tamaño. Ten en cuenta que las políticas internacionales funcionan con inercias enormes, no se puede cambiar de rumbo de golpe, pero España está girando de forma indiscutible hacia el buen camino y abriendo paso para que otros países de nuestro entorno lo puedan hacer también
4
K
27
#17
ur_quan_master
#1
Vistas las amenazas de Israel al resto de países soberanos no solo es una cuestión de humanidad sino de seguridad nacional.
2
K
22
#32
Alakrán_
#1
Me parece que es tarde, yo apostaría por un embargo total, nada de comercio.
0
K
11
#3
fareway
*
¿Cómo puede el PP ahora modular un discurso de bilis & rebuzno contradiciendo al Rey, al pueblo y a las potencias que defienden el fin del genocidio?
17
K
146
#7
aggelos
#3
donde dije digo digo diego? no vamos a suber el iva, subiremos el iva?
3
K
20
#38
Sizygy
#3
evidentemente, subiéndose como siempre al caballo ganador
#7
0
K
7
#10
Supercinexin
#3
Calla, ateo. Están todos dominados con puño de hierro por el malvado, taimado, psicópata aferrado al poder, dictador ¡Pedro SÁNCHEZ! La gente, las familias y los emprendedores, en realidad no queremos esto, sino que amamos a Israel, a USA y a todo lo que es limpio y puro como la Virgen María. Es todo obra de ese demonio con traje de impecable caída, hermosa tez, recias manos y sonrisa de dientes perfectos, que nos tiene a todos bajo su imperialismo genocida. ¡Y YO ME PREGUNTO: ¿QUÉ MÁS HACE…
» ver todo el comentario
10
K
71
#21
xkill
#10
lo que dices suena a troll, pero lamentablemente es el mensaje que se trasmite en muchas redes sociales, las cuales lo amplifican. Si lo has puesto a modo irónico, no lo has destacado, y bueno simplemente decirte que repetir ese mensaje, aunque sea irónicamente, lo que haces es amplificarlo. El mensaje en si incita al odio y es un bulo.
0
K
9
#26
Varlak
#21
es evidentemente irónico
1
K
13
#31
xkill
#26
desgraciadamente en el mundo en que vivimos no es tan evidente. Sólo tienes que entrar en forocoches (este es el mejor ejemplo), instagram, youtube, etc...
Si no se etiqueta como irónico, suena a discurso de Trump, Vox, etc.. y, en este caso no esta etiquetado como tal.
0
K
9
#44
EsUnaPreguntaRetórica
#31
No es tan evidente si eres completamente idiota, no me jodas
1
K
15
#28
Tronchador.
*
#10
¿Cuaaaanto más hace falta
para ser Dios, Dios, Dios?
Soy Frijolito el rey de la Narcolancha...
Los socialistas entraron en mi templo
Y aplicaron una puta amnistía.
1
K
10
#20
el_Tupac
*
#3
tampoco es que tengan problemas para contradecirse ni por quedar de subnormales. Ya se les ocurrirá alguna gilipollez y la repetirán todos a una, como viene siendo habitual.
Se podría hacer una porra: yo digo que dirán que siempre han estado en contra del genocidio, pero antes no era el momento de decirlo.
2
K
36
#23
Bonzaitrax
#3
Son los de: El "rescate bancario" no le va a costar un euro a los españoles = Más de 66.000 millones de euros robados a esos mismos españoles.
2
K
28
#25
Varlak
#3
Es muy fácil si tienes los bolsillos llenos de pasta
0
K
10
#33
thalonius
#3
Fíjate que cambiarán el discurso, dirán lo diametralmente opuesto, condenarán el genocidio en Gaza y culparán a Sánchez de no estar haciendo lo suficiente.
Y a por otra.
No te imaginas la capacidad de
tabula rasa
que tiene esta gente para empezar a vivir en una nueva realidad opuesta a la anterior, sin despeinarse sus melenazas cayetanas.
1
K
14
#6
Pablosky
Y ahora supongo que junts, vox y pp lo echarán abajo en el congreso, ¿verdad?
Me parece bien, a ver si la gente se da cuenta de a qué gentuza podrían votar.
7
K
69
#9
carakola
¿Mientras aviones USa llevan armas a Israel desde bases en España? Amos, no me jodas. Suena a tomadura de pelo. Otra más del lavado de cara de occidente respecto a Gaza y el genocidio
2
K
43
#15
Andreham
#9
¿Y qué hacemos, invadimos USA (las bases) para que no manden armas? ¿Les prohibimos utilizar el espacio aéreo español? ¿Les negamos acceso a puertos?
Somos vasallos y como tales, se hace lo que se puede.
1
K
15
#2
Mixtape96
Paso a paso. ¡Viva Palestina libre!
4
K
34
#13
millanin
Lo siguiente expulsión de organizaciones internacionales y lo definitivo embargo total.
3
K
33
#27
The_Ignorator
Un poquito de vergüenza, la verdad....cuando ya queda poco por arrrasar y el trabajo a punto de finalizar, ahora nos hacemos los dignos.
Para otras cosas el gobierno demuestra más arrojo y decisión y rápidamente se van a poner cara a la pared 5 días, para reflexionar.
Esta actitud me recuerda a la del tipico niñato cobarde enclenque que se junta con los abusones, y cuando estos deciden apalizar a alguien, llega este enclenque en el ultimo minuto a dar una patadita bien cubierto por los otros abusones, pero luego le falta tiempo para ir contando por ahi lo valiente que fue y todo lo que hizo.
2
K
26
#45
EsUnaPreguntaRetórica
*
#27
Lo veo igual, pero ya ves que aquí los palmeros aplauden hasta con las orejas.
0
K
12
#46
Viscerol
#27
Con ese símil que haces, ¿Quiénes son los abusones a los que España se une rezagada cuando está ya todo hecho?
0
K
9
#8
yende
Este es el camino, aislarlos de todo. Israel es un estado Genocida y no debemos tratar con ellos.
1
K
22
#5
aggelos
les ha costao, pero ese es el camino, ahora a ver realmente lo que dice ese RD y ver si nos la han vuelto a colar.
2
K
21
#36
BM75
*
#30
Argumentado desde un falacia del Nirvana...
es.wikipedia.org/wiki/Falacia_del_Nirvana
1
K
19
#39
ur_quan_master
#36
La llamaría también la postura del Pitufo Gruñon. Todo está mal. El efecto es que te alineas con lo contrario a lo que dices defender.
#30
1
K
19
#12
rekus
Tarde y escaso.
0
K
17
#18
ur_quan_master
#12
Pues nada, que se echen atrás mejor, porque total pá qué
2
K
26
#24
Tronchador.
#18
De hecho, deberíamos enviar a nuestros ejército a genocidar gazaties, total si no puedes vencerles úneteles.
0
K
7
#30
rekus
#18
Si, es exactamente lo que he dicho.
0
K
17
#14
Jaime131
Con esto se me ha quedado buen Cuerpo.
0
K
11
#37
Borgiano
¿Pero cuántas veces han embargado ya las armas a Israel?
0
K
8
#40
sieteymedio
#37
No se, dínoslo tú. Pero dínoslo con hemeroteca, que de boquilla no vale.
0
K
10
#41
NireeN
Anda que si la sociedad no se llega a movilizar y pronunciarse iban a mover estos un dedo habiendo dinero de por medio.
0
K
7
#42
mam23
¿y si resultase que le dan el Premio Nobel a Pedro Sanchez por esto? cierto sector del espectro político se ahogaría en sus propios espumarajos de bilis.
0
K
7
#43
kumo
1000 millones después
Y mientras se habla de Gaza, los atunes a verlas venir
0
K
6
#29
Milenaja
*
Gracias a los estibadores de los puertos quienes levantaron la manta.
0
K
6
