edición general
3 meneos
35 clics
El consejo de Indra se fractura entre el Gobierno y Escribano

El consejo de Indra se fractura entre el Gobierno y Escribano

El presidente resiste, a la espera de un nuevo consejo marcado en rojo que se celebrará el próximo miércoles

| etiquetas: indra , escribano , gobierno , consejo
2 1 0 K 24 ciencia
1 comentarios
2 1 0 K 24 ciencia
sotillo #1 sotillo
Creo que Escribano tiene razón y además sería una pérdida que no creo que la industria española se pueda permitir
0 K 10

menéame