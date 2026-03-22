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El consejo de Indra se fractura entre el Gobierno y Escribano
El presidente resiste, a la espera de un nuevo consejo marcado en rojo que se celebrará el próximo miércoles
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sotillo
Creo que Escribano tiene razón y además sería una pérdida que no creo que la industria española se pueda permitir
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