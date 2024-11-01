Conozca a una salamandra nueva para la ciencia: tiene manchas doradas y vive en el Chirripó

Un grupo de científicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) ingresó al Parque Nacional Chirripó para una gira de campo. A unos cinco metros de la entrada del refugio de la base de los Crestones encontraron una salamandra que llamó su atención, tenía manchas doradas y blancas. Esto fue en noviembre del 2019. Años después se comprobaría que aquel anfibio era una especie nueva para la ciencia y exclusiva de este parque nacional. Su nombre: Bolitoglossa chirripoensis, en honor al lugar donde fue descubierta.