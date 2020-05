Conoce a Bill Gates

No hay duda de que Bill Gates ha usado muchos sombreros en su notable viaje desde su temprana vida como hijo privilegiado de una pareja de poder del área de Seattle hasta su estado actual como una de las personas más ricas e influyentes del planeta. Pero, como hemos visto en nuestra exploración del ascenso de Gates como un zar de la salud global no elegido y defensor del control de la población, la cuestión de quién es realmente Bill Gates no es una mera búsqueda filosófica.