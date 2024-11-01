Conmoción en Gondomar tras aparecer 15 cachorros, 10 de ellos muertos, tirados junto al río  

La brutalidad del ser humano no conoce límites y, tristemente, ha quedado de nuevo demostrado en Gondomar esta semana. Su alcalde, Paco Ferreira, ha denunciado la aparición de una camada de cachorros abandonados moribundos “tirados” junto a un río. Los hechos tuvieron lugar en el río de Peitieiros, bajo el puente de O Salgueiro, donde aparecieron 15 cachorros de perro tirados junto al cauce fluvial. De ellos, ocho estaban ya muertos cuando fueron localizados, mientras que otros cinco todavía permanecían con vida y fueron trasladados al...
