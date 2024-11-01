edición general
El Congreso rechaza la ley de Vox para restringir la regularización por arraigo para inmigrantes, con el PP a favor

La Cámara Baja votó este martes contra la toma en consideración de la proposición de Vox para eliminar el arraigo como vía de regularización de inmigrantes. El PP apoyó el debate, mientras que PSOE y sus socios lo frenaron con mayoría. El socialista Luc André Diouf acusó a Vox de falta de rigor y de fomentar discursos de odio: “El PSOE nunca apoyará medidas que apestan a autoritarismo. El racismo solo trae pobreza, miedo e inseguridad”. Desde Sumar, Candela López aseguró que la propuesta buscaba “destruir los mecanismos de integración social”

| etiquetas: congreso , vox , inmigración , arraigo
6 comentarios
elGude #2 elGude *
Eso quiere decir que Ortega Smith nunca va a ser español?
Aokromes #3 Aokromes
#2 estaba pensando precisamente en eso, estan en contra de que algunos de sus fieles puedan ser sus votantes xD
elGude #4 elGude
#3 a mí me parece fantástico, que expulsen de vox a todos los que no sean españoles. Ortega Smith, de meer, endongo ...
#6 cajadecartonmojada
#3 La intención al presentarla era perder la votación. Mantienen esos votantes mientras hacen campaña hacia otro grupo de sus seguidores.
#1 maoma
El racismo es otra cosa
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo *
A ver, mientras sean ilegales sus "amos" (los de Vox y el PP, digo) pueden seguir extorsionando y abusando de los inmigrantes sin papeles para que trabajen por medio plato de lentejas.

Si alguien cree que van a facilitar que tengan papeles y derechos...
