El Congreso rechaza la ley de Vox para restringir la regularización por arraigo para inmigrantes, con el PP a favor

La Cámara Baja votó este martes contra la toma en consideración de la proposición de Vox para eliminar el arraigo como vía de regularización de inmigrantes. El PP apoyó el debate, mientras que PSOE y sus socios lo frenaron con mayoría. El socialista Luc André Diouf acusó a Vox de falta de rigor y de fomentar discursos de odio: “El PSOE nunca apoyará medidas que apestan a autoritarismo. El racismo solo trae pobreza, miedo e inseguridad”. Desde Sumar, Candela López aseguró que la propuesta buscaba “destruir los mecanismos de integración social”