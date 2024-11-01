edición general
El Congreso de EEUU investiga a Wikipedia por la manipulación de contenidos antiisraelíes y favorables al Kremlin (Eng)

Múltiples estudios e informes han puesto de relieve los esfuerzos para manipular la información en la plataforma Wikipedia para la propaganda dirigida a las audiencias occidentales", escriben los representantes James Comer y Nancy Mace.

#2 Mustela
#0 Me sale un murazo de pago de la leche
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Certo.
Khadgar #4 Khadgar
#2 The congressional Committee on Oversight and Government Reform has launched a formal investigation into Wikipedia following reports of systematic campaigns designed to “inject bias” into the online encyclopedia’s entries, particularly those related to Israel.

The committee’s chairman, James Comer, and Representative Nancy Mace announced the probe on Wednesday in a letter sent to the head of the non-profit that hosts Wikipedia, the Wikimedia Foundation. Ms. Mace chairs the House…   » ver todo el comentario
Pertinax #1 Pertinax *
Eso es que no son capaces ni de editarla de estrangis. Minipunto para Putin.
#5 Robe7064
Han pillado a muchos editores de la versión en inglés que manipulaban artículos de forma organizada en favor del gobierno de Israel y sus puntos de vista. Algunos llegaron a ser administradores, como "agentes durmientes" para tener el control de ciertos artículos y castigar a ciertos usuarios.

Y hay miles que manipulan en cualquier sentido a título individual.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 Estamos ante otro caso de la acostumbrada "funnel law" estadounidense.
#7 Mikal3t
Algo de contexto.
ADL, que esta acusando de manera directa que se han modificado textos de wikipedia con sesgos y propaganda antisemita, es una organizacion pro-sionista.
Y considera, como ha proclamado repetidamente su presidente, que el antisionismo es antisemitismo.
