El Congreso de EEUU investiga a Wikipedia por la manipulación de contenidos antiisraelíes y favorables al Kremlin (Eng)

Múltiples estudios e informes han puesto de relieve los esfuerzos para manipular la información en la plataforma Wikipedia para la propaganda dirigida a las audiencias occidentales", escriben los representantes James Comer y Nancy Mace.
The committee’s chairman, James Comer, and Representative Nancy Mace announced the probe on Wednesday in a letter sent to the head of the non-profit that hosts Wikipedia, the Wikimedia Foundation. Ms. Mace chairs the House… » ver todo el comentario
Y hay miles que manipulan en cualquier sentido a título individual.
ADL, que esta acusando de manera directa que se han modificado textos de wikipedia con sesgos y propaganda antisemita, es una organizacion pro-sionista.
Y considera, como ha proclamado repetidamente su presidente, que el antisionismo es antisemitismo.