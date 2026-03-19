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El Congreso de EEUU cita a la fiscal general de Trump por el caso Epstein

El Congreso de EEUU cita a la fiscal general de Trump por el caso Epstein

James Comer, presidente del Comité, investiga la posible mala gestión del Gobierno federal en la investigación sobre Epstein, fallecido en prisión en 2019

| etiquetas: pam bondi , trump , epstein , suicidio , cárcel , pedofilo
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1 comentarios
19 4 0 K 214 actualidad
#1 Grahml
Se veía venir.

Es tan desastroso lo que están haciendo en Irán, que ahora tienen que acudir al caso Epstein para distraer.

xD
2 K 51

menéame