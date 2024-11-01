El Congreso aprueba reformar la ley de memoria para indemnizar a víctimas como Caparrós

Esta iniciativa ha sido la vía que ha encontrado el Gobierno para poder indemnizar a la familia de Caparrós, muerto por un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, después de que el Ministerio del Interior rechazara considerarlo víctima del terrorismo de Estado. El decreto ha sido convalidado con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP, Vox y UPN, que han votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.
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En JUNTs igual hay más herederos del franquismo que en el PP.
La investigación por un disparo real de la Policía en la manifestación en Linares concluye sin encontrar un culpable share.google/ihIIfOs9fl4Ud2jps
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