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El Congreso aprueba reformar la ley de memoria para indemnizar a víctimas como Caparrós

El Congreso aprueba reformar la ley de memoria para indemnizar a víctimas como Caparrós

Esta iniciativa ha sido la vía que ha encontrado el Gobierno para poder indemnizar a la familia de Caparrós, muerto por un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, después de que el Ministerio del Interior rechazara considerarlo víctima del terrorismo de Estado. El decreto ha sido convalidado con los votos a favor de todos los partidos excepto el PP, Vox y UPN, que han votado en contra, y Junts, que se ha abstenido.

| etiquetas: congreso , aprueba , reformar , ley , memoria , indemnizar , víctimas
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5 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
Harkon #1 Harkon
Está bien que se sepa quienes han votado en contra y quien se ha abstenido cuando la policía dispara a matar a manifestantes.
1 K 33
#3 Albarkas *
#1 Los miserables habituales.
2 K 43
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
ACLARACIÓN: es un "truco legal" para seguir sin considerarlo víctima del terrorismo de Estado, sino sólo cómo víctima de "excesos" policiales o algo así. las víctimas del terrorismo sólo pueden ser unas (las de ETA) y no otras, no vaya a ser que un derecho deje de ser sólo el privilegio de unos cuantos y tengan que cerrar el chiringuito de las asociaciones de víctimas de ETA y blablablá. es nauseabundo!
1 K 21
perrico #4 perrico
JUNTs se ha abstenido.
En JUNTs igual hay más herederos del franquismo que en el PP.
0 K 12
juliusK #5 juliusK
Ya que estamos y para no tener que esperar 49 años a hacer justicia mal y tarde, podrían mirar de reabrir el caso desestimado por la Justicia (que es compañera, coño) de ese muchacho de Linares que se tropezó con el famoso "tiro al aire" que, cachis, nadie disparó.

La investigación por un disparo real de la Policía en la manifestación en Linares concluye sin encontrar un culpable share.google/ihIIfOs9fl4Ud2jps

share.google/Wj9C23BWLnl6Tvbuo
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menéame