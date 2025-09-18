edición general
El Congreso aprueba la reforma de indemnización por despido improcedente de Sumar tras un error de voto del PP

La propuesta de Sumar se aprueba con la abstención de Junts y el apoyo del PNV y del diputado popular Joan Mesquida

#1 capitan.meneito
ni votar saben :palm:
3 K 52
#4 frankiegth
#1 #3. Son unos completos incompetentes, pero "saben gobernar". xD
0 K 14
#2 giputxilandes
Casero vive, la lucha sigue xD
3 K 49
#3 ipanies
Que nuestros derechos avancen gracias a errores de miembros de una organización delictiva es para hacérnoslo mirar :palm:
2 K 39
#5 silvano.jorge
He leído la noticia 3 veces y todavía no sé qué han votado exactamente... Porque parece un brindis al sol que necesita una ley para regularlo.
0 K 17
#7 silzul
#5 Porque básicamente es una preposición no de ley, digamos que es una carta de intenciones parlamentaria. Pero, todo lo que no sea una ley y su cuerpo normativo, es un brindis al sol.

Que oye que a todos nos hace gracia ver qué se aprueba algo en contra del PP por un error suyo. Pero, esto es como cuando alguien dice que va a hacer algo y luego se queda en nada.
0 K 7
#6 detectordefalacias
Ha tenido mucha Homer. xD xD xD  media
0 K 12
#8 cajadecartonmojada
Siendo malpensados, igual le tocó a ese diputado del PP "equivocarse" para meter en un lío al PSOE :troll:
0 K 12

