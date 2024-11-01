edición general
El Congreso abre un expediente contra el agitador ultra Bertrand Ndongo por boicotear una rueda de prensa

La Mesa del Congreso ha aceptado abrir un expediente sancionador contra el agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo, a raíz de una denuncia de Sumar por interrumpir una rueda de prensa a finales de noviembre. Se trata de la primera denuncia de este tipo que se tramita tras la reforma del reglamento que la Cámara Baja aprobó hace unos meses para poder expulsar a los activistas ultra acreditados como periodistas.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
El pasado 25 de noviembre, en la sala de ruedas de prensa se volvió a repetir una situación habitual. Ndongo tomó la palabra sin permiso, interrumpió al periodista que tenía el turno de palabra y trató de forma reiterada de hacer una serie de preguntas a la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, ante las quejas del resto de redactores.
3 K 42
devilinside #2 devilinside
#1 Putos rojos, que no saben cómo se ejerce el periodismo libre
2 K 44
Lamantua #6 Lamantua
Cuando Podemos estaba en el gobierno lo llamaban libertad de expresión. El psoe callaba como pu**s.
1 K 24
ur_quan_master #3 ur_quan_master
¿No hay ujieres en el congreso para que simplemente lo echen a la calle por alterar el orden y tramiten la correspondiente denuncia?
0 K 12
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Esos me parece que están solamente para hacer bulto y cobrar.
1 K 23
Dene #5 Dene
#3 que yo sepa, hay una comisaría de policía en el congreso.
un ujier no puede enfrentarse a un energúmeno violento, no es su funcion.
1 K 19

