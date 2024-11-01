El Congreso abre un expediente contra el agitador ultra Bertrand Ndongo por boicotear una rueda de prensa

La Mesa del Congreso ha aceptado abrir un expediente sancionador contra el agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo, a raíz de una denuncia de Sumar por interrumpir una rueda de prensa a finales de noviembre. Se trata de la primera denuncia de este tipo que se tramita tras la reforma del reglamento que la Cámara Baja aprobó hace unos meses para poder expulsar a los activistas ultra acreditados como periodistas.