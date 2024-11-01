Congresistas republicanos presentan proyecto de ley para honrar a Charlie Kirk acuñando monedas conmemorativas de un dólar de plata [ENG]

Los representantes Abe Hamadeh (AZ-08) y August Pfluger (TX-11) han presentado una propuesta de ley para poner a Charlie Kirk en 400.000 monedas de plata de un dólar en 2026, con la frase "well done, good and faithful servant" (bien hecho, buen y fiel sirviente). Esta moneda sería un hito histórico al convertir a Charlie Kirk en el estadounidense más joven en aparecer en acuñaciones americanas.