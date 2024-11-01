edición general
8 meneos
10 clics

Congresistas republicanos presentan proyecto de ley para honrar a Charlie Kirk acuñando monedas conmemorativas de un dólar de plata [ENG]

Los representantes Abe Hamadeh (AZ-08) y August Pfluger (TX-11) han presentado una propuesta de ley para poner a Charlie Kirk en 400.000 monedas de plata de un dólar en 2026, con la frase "well done, good and faithful servant" (bien hecho, buen y fiel sirviente). Esta moneda sería un hito histórico al convertir a Charlie Kirk en el estadounidense más joven en aparecer en acuñaciones americanas.

| etiquetas: charlie kirk , gop , conmemoración , monedas
8 0 3 K 37 EEUU
9 comentarios
8 0 3 K 37 EEUU
skaworld #2 skaworld *
Y ya puestos, por que no le hacen una estatua de oro macizo y celebran un dia donde le ofrezcan una parte de sus cosechas para que les conceda favores como fertilidad, lluvias propicias o les saque el mal de ojo?

Porque la moneda, si va sin agujero, no la veo.
2 K 40
javibaz #5 javibaz
#2 esa estatua curará el dolor de garganta. :troll:
1 K 25
skaworld #6 skaworld *
#2 #5 Porque vamos a establecer a la de ya una cosa, el asesinato esta mal, muy mal, caca

Pero no puedes ponerme el balon botando y pretender que no chute, si lo mas retrasado se pone a hacer el subnormal con el cadaver aun caliente, y el autocontrol ni esta ni se le espera, pos lo minimo es que te rias de ellos un poco al menos.
0 K 12
Spirito #8 Spirito *
#2 Me parece muy buena idea y que cada año sacrifiquen a algún meneante rojillo con pedigrí y crotal de karma a partir de 10, como ofrenda. :hug:
1 K 19
skaworld #9 skaworld
#8 Una pena que no pueda ayudaros, mi vidente ya pronostico que mi muerte sería en cama, rodeado de mis seres queridos saeteandome sin parar. Que en seguro que significa cantando saetas.
1 K 19
themarquesito #1 themarquesito
En el Partido Republicano hay una auténtica competición por ver quién es más cenutrio
1 K 34
#7 Jodere
#1 Hombre el gran cenutrio es Zanahorio sin dudarlo, los demás son comparsas, pelotas y marmotas.
0 K 6
javibaz #4 javibaz
Eso es ir en contra de lo que defendía el Charlie.
0 K 13
jewel_throne #3 jewel_throne *
Dentro de poco pedirán su cara en el monte Rushmore y que el Papa lo canonice aunque fuese evangélico.....putos trastornados.
0 K 11

menéame