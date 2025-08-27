edición general
11 meneos
11 clics

El Congo abre sus bosques primarios a la explotación petrolera

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha sacado a concurso para su explotación petrolera más de la mitad del suelo del país, 124 millones de hectáreas, dentro del cual se encuentran unos 67 millones de hectáreas de bosque virgen o primario y el complejo de turbera, hogar de gorilas y elefantes y medio de vida de comunidades indígenas. Hasta ahora, el interior del país había permanecido al margen del interés de esta industria, quedando desierto un concurso previo debido a una intensa campaña mediática y ciudadana en su contra.

| etiquetas: congo , bosques , primarios , petróleo , selva
9 2 1 K 114 actualidad
3 comentarios
9 2 1 K 114 actualidad
#1 Pitchford
Esperemos que la presión mediática ecologista mundial deje desierto también este concurso doblemente condenable, por tratar de producir más petróleo que siga potenciando el calentamiento global y por el gran impacto que tendría en la mejor selva virgen tropical de África.
1 K 29
#2 R2dC
Va... el RDC ha entrado en un status quo de extracción de recursos que les impide progresar socialmente en nada: www.youtube.com/watch?v=rvYRifKrS24

Lo mejor que le puede pasar a la población es que se les acaben, ¿pero con petroleo? Con petroleo igual les llevan democracia.
0 K 11

menéame