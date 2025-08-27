El Congo abre sus bosques primarios a la explotación petrolera

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha sacado a concurso para su explotación petrolera más de la mitad del suelo del país, 124 millones de hectáreas, dentro del cual se encuentran unos 67 millones de hectáreas de bosque virgen o primario y el complejo de turbera, hogar de gorilas y elefantes y medio de vida de comunidades indígenas. Hasta ahora, el interior del país había permanecido al margen del interés de esta industria, quedando desierto un concurso previo debido a una intensa campaña mediática y ciudadana en su contra.