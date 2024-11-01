Confirman que este gas inducía los trances del Oráculo de Delfos: "Un cóctel natural capaz de alterar la conciencia"

Delfos ostentaba en la antigüedad un gran poder simbólico, ya que allí, en el templo de Apolo se encontraba la voz más buscada del Mediterráneo antiguo. Hablamos de la Pitia, sacerdotisa y oráculo, que emitía respuestas ambiguas que decidían desde destinos personales hasta guerras. La escena se repite en las fuentes clásicas. La sacerdotisa se sentaba en un trípode en el adyton (la cámara interior), respiraba un pneuma (un vapor o aliento que surge de la tierra) y entraba en trance.