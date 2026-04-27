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Confirman cinco años de prisión al expresidente de la DYA por desviar fondos de la ONG

Confirman cinco años de prisión al expresidente de la DYA por desviar fondos de la ONG

El TSJPV confirma cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 10.800 euros a Fernando Izaguirre, el que fuera presidente de DYA Bizkaia entre 2016 y 2021 por haberse apropiado de fondos de esta asociación sin ánimo de lucro. También ratifica la pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de 8.100 euros al otro acusado en esta causa, Juan Diego Gallardo, un socio del que fue presidente de DYA Bizkaia en sociedades vinculadas a esta ONG y controladas por ambos, como autor de un delito de apropiación indebida.

| etiquetas: dya , expresidente , sentencia , desvío de fondos
5 1 0 K 99 Tribunales
2 comentarios
5 1 0 K 99 Tribunales
tul #1 tul
deben estar descorchando champan los voluntarios, porfin queda en negro sobre blanco el veneno que han sido estos dos tipejos para la organizacion.
1 K 30
Andreham #2 Andreham *
5 años y pico, 4 años y picos; y una multa de risa, por robar 5 millones.

4 años (de media) para 3 ladrones que robaron en la casa de un futbolista unos 400k y devolvieron 30k.

Parece que hay bien un "punto" en el que da igual cuanto robes no te caen más años, o un "tipo" de persona que ser para que te caigan más o menos años.
0 K 8

menéame