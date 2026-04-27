Confirman cinco años de prisión al expresidente de la DYA por desviar fondos de la ONG

El TSJPV confirma cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 10.800 euros a Fernando Izaguirre, el que fuera presidente de DYA Bizkaia entre 2016 y 2021 por haberse apropiado de fondos de esta asociación sin ánimo de lucro. También ratifica la pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de 8.100 euros al otro acusado en esta causa, Juan Diego Gallardo, un socio del que fue presidente de DYA Bizkaia en sociedades vinculadas a esta ONG y controladas por ambos, como autor de un delito de apropiación indebida.