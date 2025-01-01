edición general
7 meneos
41 clics

Confirmado: el calor aflojará pero no se irá durante la segunda quincena de agosto

Temperaturas superiores a la media y lluvias desiguales marcarán la segunda quincena de agosto

| etiquetas: calor , meteorología , tiempo , agosto , calentamiento global
6 1 0 K 95 actualidad
sin comentarios
6 1 0 K 95 actualidad

menéame