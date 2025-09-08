edición general
20 meneos
23 clics
Confirmada la multa a Trump de 83 millones de dólares por difamar a E. Jean Carroll

Confirmada la multa a Trump de 83 millones de dólares por difamar a E. Jean Carroll

Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó la multa de 83,3 millones de dólares que Donald Trump deberá pagar por difamación a la escritora E. Jean Carroll.

| etiquetas: trump , estados unidos , nueva york
16 4 0 K 184 actualidad
3 comentarios
16 4 0 K 184 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Más bien por reiterar la difamación de manera contumaz.
3 K 64
#3 Suleiman
Le dará un puñado de sus memecoins...
0 K 14
devilinside #2 devilinside
Igual Mr. Cheeto tenía razón y esta mujer era demasiado mayor para él. Demasiado mayor de edad
0 K 12

menéame