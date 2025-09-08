·
Confirmada la multa a Trump de 83 millones de dólares por difamar a E. Jean Carroll
Un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmó la multa de 83,3 millones de dólares que Donald Trump deberá pagar por difamación a la escritora E. Jean Carroll.
|
etiquetas:
:
trump
,
estados unidos
,
nueva york
actualidad
3 comentarios
#1
themarquesito
Más bien por reiterar la difamación de manera contumaz.
3
K
64
#3
Suleiman
Le dará un puñado de sus memecoins...
0
K
14
#2
devilinside
Igual Mr. Cheeto tenía razón y esta mujer era demasiado mayor para él. Demasiado mayor de edad
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
