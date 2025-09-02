edición general
Se confirma el frenazo del turismo en València: un 5% menos de pernoctaciones y ocupación hotelera

“València ha cerrado el verano con buenos registros en materia turística. Según los principales indicadores del sector y el sondeo realizado por la Fundación Visit València a la planta hotelera de la ciudad, el mes de agosto ha tenido una muy buena ocupación hotelera”, según ha valorado la concejala de Turismo y presidenta de la citada fundación, Paula Llobet. No se trata tanto de buen año por el incremento del turismo, sino precisamente por su contención en unos datos que ya vienen siendo buenos año tras año.

NPCMeneaMePersigue
Mientras el ayuntamiento creando programas para promover a los inmigrantes "expats" para qu vengan con la crisis de la vivienda que hay

Te señalan al pobre inmigrante mientras el rico viene y nos tira de nuestros barrios, vienen los turistas a ponerse ciegos entre semana mientras tenemos que descansar y trabajar...

Pero bueno esto el cambio climático lo hunde ya, el calor insoportable y ahora otra epoca de inundaciones, lo difundimos se piran
Leon_Bocanegra
Y todo gracias a NPCnosecuantos
Sacronte
#1 A decir esto venía jaja
NPCMeneaMePersigue
#2 #1 Gracias por el marcaje, me hace sentir importante!

Empecé en el 15m y metí a Rato en la cárcel
Empecé cuando apenas nadie hacía boicot a israel y ahora mueve el mundo
Y aquí de nuevo otra vez haciendo historia

Gracias por reconocerlo con este marcaje al hombre digno de Messi
Leon_Bocanegra
#4 marcaje? Claro, llevas 3000 envíos sobre el mismo tema y resulta que te estamos marcando.
Hay que joderse
unocualquierax
#4
Tu turismofobia empieza a hacerse muy pesada. Vas a generar rechazo en lugar de apoyo.
cunaxa
Menos llorar.
Han aumentado los ingresos por turismo, que es lo que querían. Menos turistas pero hacer más dinero.
Gry
Este es el camino, subir los precios hasta que el número de turistas sea manejable.
Torrezzno
Cada vez que veo un meneo de NPC me acuerdo de este meme:

NPC -> Sabes que nos están matando? Es un genocidio  media
Abril_2025
#13 Turistas = gente que viene en coche + gente que viene en tren + gente que viene en avión.

Si los turistas bajan levemente y los de avión suben, los otros dos bajan.
ChatGPT
Si cuentan solo hoteles, normal.
Ahora entro y leo xD

Edit: Añaden “apartamentos”… habría que ver qué se dejan fuera, porque si bajan las pernoctaciones pero sube el tráfico en el aeropuerto… algo no cuadra.
Abril_2025
#5 Vienen menos por carretera y tren.
ChatGPT
#10 datos?
platypu
El turismo es GENOCIDIOOOO!! AHHHHHHHHHHHHHHH :ffu: :ffu: :ffu:
cocococo
En España no explotan al turismo, sino al turista.

Bueno, si vienen menos turistas mejor porque por donde pasa el turismo no vuelve a crecer la hierba (si acaso crece alguna será marihuana).
