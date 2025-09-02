Se confirma el frenazo del turismo en València: un 5% menos de pernoctaciones y ocupación hotelera

“València ha cerrado el verano con buenos registros en materia turística. Según los principales indicadores del sector y el sondeo realizado por la Fundación Visit València a la planta hotelera de la ciudad, el mes de agosto ha tenido una muy buena ocupación hotelera”, según ha valorado la concejala de Turismo y presidenta de la citada fundación, Paula Llobet. No se trata tanto de buen año por el incremento del turismo, sino precisamente por su contención en unos datos que ya vienen siendo buenos año tras año.