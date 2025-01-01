edición general
Las conexiones con el PP de los socios necesarios del juez Peinado en la Audiencia Provincial de Madrid

Estos lazos familiares, políticos y profesionales han generado sospechas sobre la imparcialidad con la que se instruye la causa el polémico magistrado

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Algo huele mal en la judicatura madrileña.
ipanies #2 ipanies
Que hay jueces con vínculos con la organización delictiva?!?!? Increíble oigan!!! Y yo que pensaba que no había más miembros de la organización en prisión por su destreza en las tramas de corrupción y no por el firewall judicial que se configuró tras la muerte del genocida unihuevo enano o_o
#3 pirat
Lo de independizarse del engendro madrizleño es acuciante.
repix #4 repix
¿Sospechas?
¿Alguien lo duda?
