Las conexiones de Jeffrey Epstein con la industria del espionaje [ENG]

Tras su primer arresto por delitos sexuales, Jeffrey Epstein intentó dedicarse a la vigilancia. En 2015, se asoció con el ex primer ministro israelí Ehud Barak para invertir en Reporty Homeland Security (Carbyne). Correos electrónicos filtrados muestran que Epstein utilizaba a Barak para buscar oportunidades en la industria de la vigilancia y establecer contactos con figuras influyentes como el empresario estadounidense Peter Thiel, el ex director de inteligencia israelí, y dos personas del entorno del presidente ruso Vladimir Putin.