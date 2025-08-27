edición general
Las conexiones de Jeffrey Epstein con la industria del espionaje [ENG]

Tras su primer arresto por delitos sexuales, Jeffrey Epstein intentó dedicarse a la vigilancia. En 2015, se asoció con el ex primer ministro israelí Ehud Barak para invertir en Reporty Homeland Security (Carbyne). Correos electrónicos filtrados muestran que Epstein utilizaba a Barak para buscar oportunidades en la industria de la vigilancia y establecer contactos con figuras influyentes como el empresario estadounidense Peter Thiel, el ex director de inteligencia israelí, y dos personas del entorno del presidente ruso Vladimir Putin.

Professor #1 Professor
los servicios de inteligencia ,desde siempre, han usado las debilidades de sus objetivos para controlarlos y teledirigirlos.
Por algo las agencias usaban saunas, casas de putas, queridas, maricones, vendedores de droga, etc. como confidentes en nómina.
