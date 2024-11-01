Conexión Rivas-Palestina: el viaje de siete jóvenes para asomarse al "ahogamiento silencioso" en Cisjordania

La portavoz de la asociación artística que participa en el viaje reconoció que el trabajo, en realidad, comienza mucho antes de embarcar. Para este trayecto entre el 7 y el 17 de diciembre, con estancia en cuatro ciudades de Cisjordania e intervenciones en hasta nueve colegios y dos villas, los preparativos duraron todo un año. La logística es complicada e inestable, pues es fácil saber la hora de salida pero no la de llegada al lugar de destino, ya que las comunicaciones en muchos casos están cortadas. El más joven de todo el grupo era Olmo