edición general
7 meneos
11 clics

Conexión Rivas-Palestina: el viaje de siete jóvenes para asomarse al "ahogamiento silencioso" en Cisjordania

La portavoz de la asociación artística que participa en el viaje reconoció que el trabajo, en realidad, comienza mucho antes de embarcar. Para este trayecto entre el 7 y el 17 de diciembre, con estancia en cuatro ciudades de Cisjordania e intervenciones en hasta nueve colegios y dos villas, los preparativos duraron todo un año. La logística es complicada e inestable, pues es fácil saber la hora de salida pero no la de llegada al lugar de destino, ya que las comunicaciones en muchos casos están cortadas. El más joven de todo el grupo era Olmo

| etiquetas: palestina , israel , genocidio
6 1 2 K 74 actualidad
1 comentarios
6 1 2 K 74 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... de 19 años. Está en proceso de convertirse en bombero. “A pesar de las muertes, se negaban a ser otra cifra”, reflexiona antes de pasar a hablar de Tulkarem, una de las zonas más conflictivas que visitaron junto a Pallasos en Rebeldía. A lo largo de la charla recordaron a Irene y Malena, las únicas que no pudieron acompañar al resto de la delegación. Aun siendo mayores de edad, su juventud era motivo de preocupación en casa. “A mí me costó poco decidirme [a viajar]; a mis padres, no tanto”, destaca Andrea, microbióloga de 23 años. Ahora, todos esos veinteañeros comparten una experiencia ajena a su realidad, y de la que sienten salir completamente cambiados. “No queremos olvidarlo”, resuelve Manuel.
0 K 18

menéame