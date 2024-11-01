·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12503
clics
Compañía china presenta un novedoso modelo de cama para parejas
6517
clics
Adicto al móvil - Pantomima full
4792
clics
Un agricultor encuentra un poderoso e ilegal método para capturar aves colocado en su finca y da una lección
8025
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
6695
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
más votadas
305
EEUU sanciona a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio israelí en Gaza
423
Los niños «educados» en la religión no pueden diferenciar la realidad de la ficción
349
EEUU propone cerrar sus puertos a buques españoles por negar escalas de barcos con armas a Israel
336
Airbus migrará aplicaciones críticas a una nube soberana europea [EN]
411
Los trabajadores de Amazon en huelga consiguen una subida salarial del 14% a partir de 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
58
clics
Un conductor de un coche de alquiler se sale de la calzada, choca contra varios coches aparcados y se da a la fuga en Gijón
Ocurrió en el barrio de El Llano en torno a las 6.45 horas de este sábado
|
etiquetas
:
guppy
,
alquiler
,
coche
,
fuga
,
accidente
9
1
0
K
100
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
100
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Golan_Trevize
Para alquilar un coche hay que dar el DNI. No entiendo muy bien la técnica esta de 'despiste' con la que lo único que gana es retrasar (bien poco) lo inevitable.
0
K
13
#3
Xuanin71
*
#2
de momento parece que le ha salido bien. Si vas drogado y o borracho y cuando te detienen ha pasado un periodo de tiempo nunca podrán decir si te has drogado bebiedo ,después del accidente o antes
De hecho nunca lo recomendaría por cuestiones éticas pero si pegas un golpe con el coche borracho es mucho mejor marcharte al bar más cercano y esperar a ver si te localizan.
Con el mismo argumento uno de los pilotos de helicóptero de la DGT que los creyó se libró.
No te libras del accidente y la…
» ver todo el comentario
2
K
22
#1
elsnons
y? No hay daños personales solo materiales , someterlo a una prueba de drogas y hacer atestado es lo único que pueden legalmente hacerle.
El dueño del coche que lo demande si quiere .
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
De hecho nunca lo recomendaría por cuestiones éticas pero si pegas un golpe con el coche borracho es mucho mejor marcharte al bar más cercano y esperar a ver si te localizan.
Con el mismo argumento uno de los pilotos de helicóptero de la DGT que los creyó se libró.
No te libras del accidente y la… » ver todo el comentario
El dueño del coche que lo demande si quiere .