Un conductor de un coche de alquiler se sale de la calzada, choca contra varios coches aparcados y se da a la fuga en Gijón

Ocurrió en el barrio de El Llano en torno a las 6.45 horas de este sábado

Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Para alquilar un coche hay que dar el DNI. No entiendo muy bien la técnica esta de 'despiste' con la que lo único que gana es retrasar (bien poco) lo inevitable.
Xuanin71 #3 Xuanin71 *
#2 de momento parece que le ha salido bien. Si vas drogado y o borracho y cuando te detienen ha pasado un periodo de tiempo nunca podrán decir si te has drogado bebiedo ,después del accidente o antes
De hecho nunca lo recomendaría por cuestiones éticas pero si pegas un golpe con el coche borracho es mucho mejor marcharte al bar más cercano y esperar a ver si te localizan.
Con el mismo argumento uno de los pilotos de helicóptero de la DGT que los creyó se libró.
elsnons #1 elsnons
y? No hay daños personales solo materiales , someterlo a una prueba de drogas y hacer atestado es lo único que pueden legalmente hacerle.

El dueño del coche que lo demande si quiere .
