El conductor de un camión con ayuda para Gaza mata a tiros a dos israelíes en un cruce fronterizo con Jordania

El Ejército de Israel informa que el presunto autor de los disparos fue abatido. Los hechos se han registrado en el paso de Allenby.

#2 txepel
¿Por qué hay un control fronterizo israelí entre Cisjordania y Jordania?
#3 Shibuya
Dos ratas menos. Se lo han ganado a pulso.
Veelicus #4 Veelicus
Una pena por el conductor, ha acabado con dos terroristas pero lamentablemente el resto no andaba lejos
Torrezzno #1 Torrezzno
¿Con ayuda para Gaza es un eufemismo?
