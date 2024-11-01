edición general
Un conductor bebido y drogado atropella a varias personas en la isla francesa de Olerón al grito de 'Alá es grande'

El ministro de Interior, Laurent Núñez, ha confirmado que el atacante ha sido detenido y se ha abierto una investigación. Hay, al menos, tres heridos de gravedad

makinavaja #1 makinavaja
Pues si iba bebido y drogado creyente musulmán no era... se ha quedado sin las vírgenes...
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 le faltaba ir comiendo un bocata de jamón ibérico de bellota
hazardum #3 hazardum *
Es grave, pero podría haber sido peor si explotan las bombonas.

" Una vez detenido por los agentes, encontraron dentro del coche varias bombonas de gas que no llegaron a explotar pero que sí estaban ardiendo parcialmente."
Salfumanchupamelatonina #2 Salfumanchupamelatonina
¿Bebido y drogado? ¿Ahora la consigna ya no es "transtornado mental"?
