Un conductor bebido y drogado atropella a varias personas en la isla francesa de Olerón al grito de 'Alá es grande'
El ministro de Interior, Laurent Núñez, ha confirmado que el atacante ha sido detenido y se ha abierto una investigación. Hay, al menos, tres heridos de gravedad
actualidad
#1
makinavaja
Pues si iba bebido y drogado creyente musulmán no era... se ha quedado sin las vírgenes...
4
K
60
#4
Verdaderofalso
#1
le faltaba ir comiendo un bocata de jamón ibérico de bellota
1
K
34
#3
hazardum
*
Es grave, pero podría haber sido peor si explotan las bombonas.
" Una vez detenido por los agentes, encontraron dentro del coche varias bombonas de gas que no llegaron a explotar pero que sí estaban ardiendo parcialmente."
0
K
8
#2
Salfumanchupamelatonina
¿Bebido y drogado? ¿Ahora la consigna ya no es "transtornado mental"?
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
" Una vez detenido por los agentes, encontraron dentro del coche varias bombonas de gas que no llegaron a explotar pero que sí estaban ardiendo parcialmente."