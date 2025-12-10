Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil

Es un conductor de 24 años de nacionalidad francesa. Circulaba en dirección a València. Su coche se ha salido de la vía. Era un accidente sin importancia. Pero se ha bajado del vehículo y otro coche lo ha arrollado.
Eso si, no morira ninguno saliendo del coche, pero las ostias por no ver al vehiculo accidentado en una curva van a ser buen guapas.
Joder, algunos teneis unas cosas... que parece que no salgais de ciudad en la vida
¿cuál será el porcentaje de coches averiados justamente en el interior de una curva de baja visibilidad?
Ninguna, ninguna y accidentados menos! Virgen santa como pensar tal cosa! Yo diria que un 0,9% seguramente o menos, fijate lo que te digo.
Otro enlace con algo mas de explicación: www.lasprovincias.es/marina-alta/fallece-atropellado-ap7-denia-cruzar-
