Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil

Es un conductor de 24 años de nacionalidad francesa. Circulaba en dirección a València. Su coche se ha salido de la vía. Era un accidente sin importancia. Pero se ha bajado del vehículo y otro coche lo ha arrollado.

KoLoRo #2 KoLoRo
Ahora vamos a darle bombo a estas noticias para justificar las V16

Eso si, no morira ninguno saliendo del coche, pero las ostias por no ver al vehiculo accidentado en una curva van a ser buen guapas.
#5 Pixmac *
#2 Los coches accidentados en una curva, por lo general, se verán perfectamente al estar en el exterior de la curva o directamente fuera de la carretera. Un coche averiado puede estar en el interior pero, ¿cuál será el porcentaje de coches averiados justamente en el interior de una curva de baja visibilidad? Me da que un porcentaje bajísimo.
KoLoRo #7 KoLoRo
#5 Los coches accidentados en una curva, por lo general, se verán perfectamente al estar en el exterior de la curva
:shit: :shit: :shit:

Joder, algunos teneis unas cosas... que parece que no salgais de ciudad en la vida xD

¿cuál será el porcentaje de coches averiados justamente en el interior de una curva de baja visibilidad?
Ninguna, ninguna y accidentados menos! Virgen santa como pensar tal cosa! Yo diria que un 0,9% seguramente o menos, fijate lo que te digo.
UnoYDos #6 UnoYDos
#2 La verdad es que esta noticia es una mierda, esta mejor la que pone en #1. En ella se explica que fue al cruzar la mediana. Para poner los triángulos no hay que cruzar la mediana. Pero si no das esa información como se hace en la noticia publicada, se puede interpretar que ha sido por no usar la V16
#1 joseangel277 *
Si hubiera tenido la V16....

Otro enlace con algo mas de explicación: www.lasprovincias.es/marina-alta/fallece-atropellado-ap7-denia-cruzar-
#3 La_Prensa
Si hubiera tenido 2 dedos de frente más bien, porque ha sido al ir a cruzar la mediana...
Professor #4 Professor *
era de nacionalidad francesa. Espero que haya llegado ya a donde los rios de leche y miel, y las 10000 vírgenes solo para el y esté dandoles duro hasta la Eternidad .

Aleicum salam
