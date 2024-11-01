Condenan a una madre por administrar tranquilizantes y cocaína a su hijo de dos años en Castilla y León

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena, de cuatro años y cuatro meses de cárcel, por maltrato habitual y por un delito contra la salud pública tras considerar probado que, durante varios meses de 2020, administró de forma repetida diazepam, venlafaxina y cocaína a su hijo, entonces de dos años. La resolución da por válidas las pruebas periciales toxicológicas basadas en el análisis capilar del menor, así como otros indicios valorados en el juicio.