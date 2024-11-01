Condenan al exalcalde de Dalías (Almería) por la construcción "ilegal" de una guardería y una sala de usos múltiples

El exalcalde de Dalías Jerónimo Robles ha aceptado una pena de siete años y seis meses de inhabilitación para cargo y empleo público así como tres meses y un día de prisión por la construcción "ilegal" de una guardería y una sala de usos múltiples bajo su mandato en 2006. El exprimer edil, ya retirado de la política, ha reconocido los hechos por los que era acusado de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería, por lo que se ha dictado sentencia firme al...