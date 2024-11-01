edición general
2 meneos
8 clics

Condenan al exalcalde de Dalías (Almería) por la construcción "ilegal" de una guardería y una sala de usos múltiples

El exalcalde de Dalías Jerónimo Robles ha aceptado una pena de siete años y seis meses de inhabilitación para cargo y empleo público así como tres meses y un día de prisión por la construcción "ilegal" de una guardería y una sala de usos múltiples bajo su mandato en 2006. El exprimer edil, ya retirado de la política, ha reconocido los hechos por los que era acusado de un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería, por lo que se ha dictado sentencia firme al...

| etiquetas: condena , exalcalde , dalías , almería , construcción , ilegal
1 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#1 ddomingo
No se porque está entrecomillado lo de ilegal. No aún siendo alcalde puedes hacer lo que te salga de la chorra. Hay una manera legal de hacerlo y otra ilegal.
0 K 10
#2 diablos_maiq
#1 hay una forma legal de hacerlo y muchas ilegales :troll:
1 K 31

menéame