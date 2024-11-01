Condenados en El Salvador a penas de hasta 1.335 años de prisión cientos de pandilleros de la MS-13

La Fiscalía de El Salvador ha informado de que 248 pandilleros de la Masa Salvatrucha (MS-13) han sido condenados a penas que ascienden a los 1.335 años de prisión por diversos crímenes cometidos entre los años 2014 y 2022 y que habrían dejado más de 150 víctimas. Entre los delitos cometidos durante esos ocho años se encuentran 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, tres casos de feminicidio, 86 casos de extorsión, 29 de conspiración para cometer homicidio y más de una treintena de delitos vinculados con tráfico ilegal de estupefacientes.