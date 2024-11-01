·
Condenado por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo, en Montemolín
Un juzgado de Badajoz le impone un año de prisión, la prohibición de cazar o pescar durante 35 meses y el pago de 20.000 euros a la Junta de Andalucía.
www.meneame.net/story/muerte-tiros-extremadura-seis-aves-peligro-extin
actualidad
#5
Pixmac
Nada sorprendente. Las actuales leyes de protección animal y su aplicación parecen una mala broma.
2
K
42
#3
cabrerenc
Es decir, le ha salido casi gratis.
Resumen, dispara des de su casa/finca, apuntando a una residencia de ancianos. Las aves acabaron en el techo de la residencia.
Esta en grave peligro de extinción, ha matado 4 de los 21 reintroducidos en Andalucia.
Y ni si quiera se debe de comer!
3
K
40
#7
El_empecinado
#3
Hombre, 20.000€ no es precisamente "gratis". Otra cosa es que quieras penas de cárcel más duras, pero si te meten diez años por matar un pájaro, ¿cuánto debería caerte por matar a una persona?
Y no lo disculpo o justifico. Lo de los 35 meses de suspensión de licencia es irrisorio. Yo le quitaba la licencia de por vida, porque viendo la foto esos pájaros no parecen una presa apetecible para un cazador. No me lo imagino comiéndoselos luego.
0
K
6
#4
laruladelnorte
Según David de la Bodega Zugasti, del Área de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, la condena por la muerte de cuatro ibis eremitas, una especie que apenas hace unos años ha salido del peligro crítico, es un «paso imprescindible» para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección de la biodiversidad.
Menos mal que lo han condenado a 35 meses sin cazar ni pescar,después de ese tiempo podrá seguir con su afición siempre y cuando pague la multa...
1
K
28
#6
Pitchford
#4
Lo de los 35 meses sin cazar, 9 meses por ibis liquidado, clama al cielo. Tendrían que ser por lo menos 10 años por ave, sobretodo en casos tan intencionales e ilegales como éste. Y mejor para siempre sin armas, porque alguien tan tarado acabará matando a algún vecino..
1
K
28
#1
TipejoGuti
Vamos, que quede claro que puedes matar a todos los bichejos en extinción que quieras pero solo una vez al año y si tienes dinero para pagar las multas.
1
K
21
#2
aupaatu
Curiosa legislación que según parece no necesita un repaso.
0
K
8
#8
Jodere
A lo mejor lo que quería es disparar a algún anciano y se le cruzaron las aves por medio.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
