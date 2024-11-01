edición general
Condenado un concejal de VOX en Benicàssim por violencia machista

El edil de VOX entregará su acta tras la sentencia que le impone trabajos comunitarios y prohibición de acercarse a su esposa.

A.more #1 A.more
Son sus costumbres
cabobronson #3 cabobronson
#1 y más votos para VOX

Cumplen :wall:
Milmariposas #4 Milmariposas
Perdón por el comentario, pero viendo su foto, me parece que tiene cara de gilipollas... xD
Graffin #5 Graffin
#4 A mi solo me ha hecho falta leer la condena para saber que era un gilipollas.
elgranpilaf #6 elgranpilaf
Trabajos comunitarios. A picar piedras a la vía del tren!!!
#2 meneame_la_lefa
Muy bien, al talego
#7 MyNameIsEarl
Oooooohhh que chorprechaa!!
Ordas de hombres ibéricos con sus machetes corrieron a proteger a las mujeres.... Ah nooo, que este tiene el color de piel que les gusta!! Putos hipócritas de mierda!!
