Condenado un concejal de VOX en Benicàssim por violencia machista
El edil de VOX entregará su acta tras la sentencia que le impone trabajos comunitarios y prohibición de acercarse a su esposa.
vox
,
concejal
,
condena
,
benicassim
,
violencia machista
7 comentarios
compartir
#1
A.more
Son sus costumbres
2
K
40
#3
cabobronson
#1
y más votos para VOX
Cumplen
0
K
12
#4
Milmariposas
Perdón por el comentario, pero viendo su foto, me parece que tiene cara de gilipollas...
0
K
15
#5
Graffin
#4
A mi solo me ha hecho falta leer la condena para saber que era un gilipollas.
0
K
12
#6
elgranpilaf
Trabajos comunitarios. A picar piedras a la vía del tren!!!
0
K
9
#2
meneame_la_lefa
Muy bien, al talego
0
K
6
#7
MyNameIsEarl
Oooooohhh que chorprechaa!!
Ordas de hombres ibéricos con sus machetes corrieron a proteger a las mujeres.... Ah nooo, que este tiene el color de piel que les gusta!! Putos hipócritas de mierda!!
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Cumplen
Ordas de hombres ibéricos con sus machetes corrieron a proteger a las mujeres.... Ah nooo, que este tiene el color de piel que les gusta!! Putos hipócritas de mierda!!