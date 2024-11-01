·
Condenada una pareja de Málaga por "aterradores" maltratos a su hija de 2 años y a su bebé de 47 días
El progenitor llegó a sumergir en agua caliente a su hija pequeña 'con ánimo de atentar contra su integridad física'.
condena
pareja
málaga
maltrato
actualidad
#1
meroespectador
Hijo de la gran puta, me ha dolido leerlo, no puedo, no puedo con la gente así, se que está mal pero no veo redención para ellos, si digo lo que pienso de este tipo...
#2
Expat_Guinea_Ecuatorial
Ese tipo de gente no deberia salir de prision porque si son capaces de hacer eso a sus propios hijos menos reparos tendrian con cualquier otra persona
#3
camvalf
¿De verdad que los castigos físicos y los trabajos forzados a golpe de látigo no se pueden aplicar en estos caos?
#4
Cuchifrito
Puf, al menos los han cogido antes de que fuera demasiado tarde
