Condenada una pareja de Málaga por "aterradores" maltratos a su hija de 2 años y a su bebé de 47 días

Condenada una pareja de Málaga por "aterradores" maltratos a su hija de 2 años y a su bebé de 47 días

El progenitor llegó a sumergir en agua caliente a su hija pequeña 'con ánimo de atentar contra su integridad física'.

Hijo de la gran puta, me ha dolido leerlo, no puedo, no puedo con la gente así, se que está mal pero no veo redención para ellos, si digo lo que pienso de este tipo...
Ese tipo de gente no deberia salir de prision porque si son capaces de hacer eso a sus propios hijos menos reparos tendrian con cualquier otra persona
¿De verdad que los castigos físicos y los trabajos forzados a golpe de látigo no se pueden aplicar en estos caos?
Puf, al menos los han cogido antes de que fuera demasiado tarde
