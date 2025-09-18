·
6
meneos
86
clics
Los concursantes de OT no saben ver la hora en un reloj de agujas
Noemí Galera, directora de la academia, se ve obligada a aparecer y explicar a los triunfitos cómo se lee un reloj analógico
etiquetas:
reloj analógico
operación triunfo
cultura general
reloj
actualidad
17 comentarios
#1
Torrezzno
No saben leer o interpretar. Ver el reloj podrán supongo
3
K
49
#8
karakol
En un principio quiero creer que es un montaje para hacer una gracieta, pero luego pienso que puede ser absolutamente real y que no deja de ser una muestra más del signo de nuestros tiempos, marcado por la estupidez más supina, la desidia y la más absoluta desvergüenza en quedar como un perfecto ignorante, paleto y gañan.
Antes, cuando eras consciente de que eras estúpido, intentabas no hablar mucho y mantener un perfil bajo para que no se notara mucho. Ahora haces gala de ello con toda tu estulticia teniendo su reflejo en redes sociales e incluso en política.
El triunfo de los idiotas.
2
K
41
#11
KLKManin
*
#4
#8
Si veis la imagen, veréis que el reloj no tiene las marcas de las horas, con lo cual es imposible saber la hora con precisión, y únicamente se puede saber por intuición tal como dice una de las concursantes.
0
K
6
#17
mund4y4
#11
Ah, dices que el reloj es nivel avanzado para seres humanos adultos de 20 años.
Bueno, supongo que es una manera de verlo.
Yo misma uso relojes sin marcas y no entiendo el problema más allá de, si nunca has usado uno, pararte dos segundos para fijarte mejor dónde están las agujas.
Dos segundos.
0
K
12
#2
Kasterot
*
Realmente no es para tanto ya que no es cuestión de estos concursantes.
No es privativo de ellos, es ya común.
Es una tecnología en desuso.
Tampoco sabrán cómo se pone un cassette o tipear un CD y tantas otras cosas.
Por cierto yo ya no sé hacer la matanza del cerdo y antes en casa se hacía
2
K
39
#5
Destrozo
#2
Antes sabían leer libros, incluso sumar o restar u orientarse con un mapa. Algunos incluso pelaban sus propias frutas!
Ya no necesitamos esas cosas en desuso.
1
K
26
#12
Kasterot
*
#5
creo que desvías el tiro, ya que mi comentario no va en intentar destacar que somos unos cómodos (fruta pelada) o somos unos indolentes (no leemos).
Aquí habla de algo que aunque como dice
#6
y
#7
puede todavía verse en ciertos sitios, es bien cierto que no es tan común como antes y ya no necesitan usar
0
K
14
#14
Destrozo
#12
hay cientos de cosas que no necesitamos usar, sin embargo son cultura general y se aprenden tanto en casa como en el colegio.
0
K
10
#16
Kantinero
*
#12
creo que desvías el tiro,
No disparo a nadie, eres tu quién establece una comparación, tu puedes creer en ella
A mi me parece que no es una comparación acertada, así de simple, y por cierto yo también he hecho matanzas, y a día de hoy no sería capaz de repetirlo.
0
K
12
#6
Raziel_2
*
#2
Eso de que es una tecnología en deshuso...
Te puedo comprar que los chavales tienen menos relojes de los que se compraban hace 40 años porque ahora con el móvil ya sabes la hora en todo momento, pero los relojes analógicos siguen siendo una parte importante de las ventas de relojes no inteligentes.
3
K
44
#7
Kantinero
#2
Hay relojes de agujas por todas partes, hasta en los andenes del tren.
No es comparable con un casette, con la matanza do porco es una sobrada
2
K
29
#9
MoñecoTeDrapo
#2
no sé que es tipear un CD.
Espero que sea un error y sea en realidad ripear, porque si no va a ser un palo para mi autoestima
1
K
18
#10
Kasterot
#9
ripear.error
1
K
26
#15
MoñecoTeDrapo
#10
uf.
0
K
12
#4
mund4y4
Es ridículo.
Me hace pensar que les pusieron un móvil en las manos según salieron de su madre, porque si no ¿cómo sabían que llegaban al colegio en hora con 9 o 10 años? ¿O cuánto faltaba para el cambio de clase? ¿O para el recreo?
¿Iban casualmente todos con relojes digitales?
La culpa no es suya, la culpa es de quien se encarga de su educación, cosa que no se hace en el colegio.
2
K
29
#13
MoñecoTeDrapo
#4
Hubo invasión de relojes digitales ya antes de los móviles. Cada vez hay menos relojes analógicos, y de unos años a esta parte, cada vez menos relojes que son solo relojes.
0
K
12
#3
themarquesito
Me recuerda a este artículo de hace unos años, donde ya se hablaba de esta cuestión de los relojes analógicos.
people.com/human-interest/british-schools-analog-clock-kids-cant-read/
0
K
20
