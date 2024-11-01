El concello pontevedrés de Mos, del PP, borra banderas palestinas de la carretera antes de la llegada de la Vuelta Ciclista

La alcaldesa, Nidia Arévalo, es también senadora. El presidente de la Deputación y del partido en la provincia, Luís López, pidió hace días que "no se manche la imagen de las Rías Baixas"
Yo cuando escucho "Rias gallegas" solo pienso en "narcotráfico".
Ahora también pienso en "caciquismo" y en "sionismo".
Esas banderas se borran porque esos trabajadores son serviles, aunque yo juraría que además no tienen ni puta idea de lo que estan borrando, como si es la PepaPig
Es como la clásica pintada de "Almeida carapolla". Puede estar lleno el barrio de pintadas, pero justo esa, hay que limpiarla al día siguiente.
La derecha española cada vez da más asco.