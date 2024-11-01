edición general
El concello pontevedrés de Mos, del PP, borra banderas palestinas de la carretera antes de la llegada de la Vuelta Ciclista

La alcaldesa, Nidia Arévalo, es también senadora. El presidente de la Deputación y del partido en la provincia, Luís López, pidió hace días que "no se manche la imagen de las Rías Baixas"

9 comentarios
#1 PerritaPiloto
Que no se manche, dice. Si aspiran a ser recordados por algo deberían hacer algo.

Yo cuando escucho "Rias gallegas" solo pienso en "narcotráfico".

Ahora también pienso en "caciquismo" y en "sionismo".
11
Kantinero #3 Kantinero
#1 Caciquismo es el segundo nombre de Galicia, sobretodo en la Galiica profunda, te lo dice un paisano

Esas banderas se borran porque esos trabajadores son serviles, aunque yo juraría que además no tienen ni puta idea de lo que estan borrando, como si es la PepaPig
1
#4 PerritaPiloto
#3 En reparar cosas o limpiar lo que está degradado no se andan con tanta celeridad.

Es como la clásica pintada de "Almeida carapolla". Puede estar lleno el barrio de pintadas, pero justo esa, hay que limpiarla al día siguiente.
2
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Si pusiesen esvásticas o banderas de la dictadura franquista, lo barnizaban.

La derecha española cada vez da más asco.
6
Mangione #5 Mangione *
#2 ¿Cada vez? Llevan traicionando a este país y sus ciudadanos desde hace siglos... es su firma: la traición a la patria mientras se envuelven en su bandera.
0
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
O sea que para arreglar los baches rápido solo hay que pintar la bandera palestina?

:troll:
1
#9 Pixmac
#8 No recuerdo el lugar pero unos vecinos pintaban poll*s en los baches para señalarlos y que los arreglaran xD xD
0
#7 Pixmac
Pero no podrán evitar la protesta de dentro de unos minutos.
0
Connect #6 Connect
Se han visto pollas pintadas en la carretera durante una Vuelta. Pero parece que es más grave una bandera palestina!
0

