edición general
11 meneos
9 clics
Un concejal clave para el PP en Albacete presume de que la guerra civil la ganaron “los nacionales con el Generalísimo al frente”

Un concejal clave para el PP en Albacete presume de que la guerra civil la ganaron “los nacionales con el Generalísimo al frente”

José Ramón Conesa, concejal no adscrito del Consistorio albaceteño y expulsado de Vox, realizó estas declaraciones durante un pleno municipal, donde comparó a las personas migrantes que llegan a nuestro país con las que tuvieron que emigrar a Latinoamérica tras la contienda civil. Desde el PSOE de Albacete consideran estas palabras como “inapropiadas” y “fuera de lugar”

| etiquetas: josé ramón conesa , ex-vox , vox , pp , concejal , albacete , franquista
9 2 0 K 127 politica
7 comentarios
9 2 0 K 127 politica
TooBased #2 TooBased
Pero no les llames franquistas que se enfadan
6 K 89
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Lo que se llama un golpe de estado
3 K 58
Free_palestine #3 Free_palestine
Generales traidores, que juraron por su honor defender la republica y después traicionarían y que para más inri se hacían llamar nacionales, cuando eran los moros de los destacamentos que teníamos en África, los fascistas italianos y los nazis alemanes :palm:
2 K 38
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Los nacionales. Es curioso que el súmmum de la españolidad sea que españoles, junto con italianos, alemanes y moros maten a españoles de 8 apellidos españoles. Muy curioso.
2 K 35
rogerius #5 rogerius *
Y con la cara que tiene. ¿Seguro que está bien? Se le ve raro raro raro. Y con las cosas que dice… no sé, igual le iría bien la ayuda de un profesional.
0 K 20
#7 Toponotomalasuerte *
La ganaron los italianos portugueses y alemanes.
Los traidores fueron los que la vendieron después.

Y no fue una guerra civil fue un golpe de estado a manos de traidores a los que no les gustó el resultado de las elecciones.
1 K 19
zanguangaco #6 zanguangaco
José Ramón Conesa será el candidato de VOX a la alcaldía de Albacete.
"Es un prestigioso cardiólogo, con años de experiencia médica en la ciudad manchega"
03 febrero, 2023
www.voxespana.es/noticias/jose-ramon-conesa-sera-el-candidato-de-vox-a
0 K 16

menéame