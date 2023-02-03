Un concejal clave para el PP en Albacete presume de que la guerra civil la ganaron “los nacionales con el Generalísimo al frente”

José Ramón Conesa, concejal no adscrito del Consistorio albaceteño y expulsado de Vox, realizó estas declaraciones durante un pleno municipal, donde comparó a las personas migrantes que llegan a nuestro país con las que tuvieron que emigrar a Latinoamérica tras la contienda civil. Desde el PSOE de Albacete consideran estas palabras como “inapropiadas” y “fuera de lugar”
Los traidores fueron los que la vendieron después.
Y no fue una guerra civil fue un golpe de estado a manos de traidores a los que no les gustó el resultado de las elecciones.
"Es un prestigioso cardiólogo, con años de experiencia médica en la ciudad manchega"
