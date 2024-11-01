edición general
3 meneos
16 clics
Comunidad Valenciana, un 'rara avis' entre PP y Vox: Cantabria se suma a la lista de posibles comicios y Baleares se queda sin Presupuesto

Comunidad Valenciana, un 'rara avis' entre PP y Vox: Cantabria se suma a la lista de posibles comicios y Baleares se queda sin Presupuesto

Tras la investidura de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, los dos partidos del bloque de derecha vuelven a recuperar las hostilidades en sus relaciones, sobre todo a nivel autonómico.

| etiquetas: españa , ccaa
3 0 0 K 42 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 42 actualidad

menéame