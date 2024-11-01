edición general
2 meneos
1 clics

Comunidad de Madrid pagará a Encasa Cibeles 1,3 millones para zanjar el conflicto judicial por compra de 32 promociones del Ivima

Se trata de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo Ivima acometida en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros y que fue anulada en 2019 y raticada por el Tribunal Supremo en 2021. Azora Gestión trasmitió la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L. La Justicia declaró nulo en reiteradas ocasiones este proceso.La Comunidad abonó a Encasa Cibeles 107,7 millones en 2022. Ahora abonará 1,3 millones de euros a cambio de la renuncia expresa de la mercantil a cualquier reclamación.

| etiquetas: comunidad madrid , ivima , pago , recompra , buitre
1 1 1 K 12 actualidad
2 comentarios
1 1 1 K 12 actualidad
salteado3 #2 salteado3
Noticias de Madrid que no le importan más que a los madrileños.
0 K 14
#1 Jarod_mc
tenéis lo que os merecéis fachatiesos
0 K 5

menéame