La comunidad musulmana en Jumilla, devastada por el veto: “¿Qué daño hacemos por rezar un día al año juntos?”

“¿Qué daño hacemos por rezar un día al año todos juntos? Llevamos años aquí, conviviendo con el resto de vecinos, organizándonos, pidiendo permisos, recogiendo después… Siempre ha sido pacífico. Pero ahora sentimos que no nos quieren”. Su hijo vuelve a intervenir: “Esto no va solo del pabellón. Nos están diciendo que no formamos parte de Jumilla. Que por ser musulmanes no tenemos los mismos derechos”.

Apuesto a que muchos han votado a Vox o al PP
Los eventos religiosos no han perdido nada en las instalaciones públicas. Que vayan a rezar a sus mezquitas e iglesias o casas, que bastante han perjudicado ya las religiones a la humanidad
por ser musulmanes no tenemos los mismos derechos

Y así es. Esto es religión. No tiene por qué ser razonable. Si fuera razonable ya no existiría. Creer en algo distinto de tu vecino siempre ha sido peligroso.
Las religiones en casa
A ver si lo entendéis... El daño es lo que sois, no lo que hacéis.
Se os quiere para trabajar, y punto. El resto del tiempo, tenéis que estar metidos en vuestro agujero, no hacer ruido , no molestar, no pensar en tonterías como los derechos humanos y consumir para mantener el sistema
