La comunidad musulmana en Jumilla, devastada por el veto: “¿Qué daño hacemos por rezar un día al año juntos?”

“¿Qué daño hacemos por rezar un día al año todos juntos? Llevamos años aquí, conviviendo con el resto de vecinos, organizándonos, pidiendo permisos, recogiendo después… Siempre ha sido pacífico. Pero ahora sentimos que no nos quieren”. Su hijo vuelve a intervenir: “Esto no va solo del pabellón. Nos están diciendo que no formamos parte de Jumilla. Que por ser musulmanes no tenemos los mismos derechos”.