La Comunidad de Madrid demanda a RTVE por un rótulo en "Mañaneros" con vínculo de la subvención al ICAM

El equilibrio entre la crítica periodística y la defensa institucional se ha puesto de manifiesto en España con la reciente decisión de la Comunidad de Madrid de interponer una demanda civil contra Radio Televisión Española (RTVE). El motivo es un gráfico emitido en el programa matinal ‘Mañaneros’, el cual, según el ejecutivo autonómico, vinculaba de forma inadecuada una subvención al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con su participación como acusación en un proceso contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.