edición general
19 meneos
41 clics
La Comunidad de Madrid castiga el ejercicio del derecho al aborto con el establecimiento deliberado de dificultades

La Comunidad de Madrid castiga el ejercicio del derecho al aborto con el establecimiento deliberado de dificultades

El calvario con el que se castiga a las mujeres que deciden ejercer su derecho al aborto en la Comunidad de Madrid llega hasta tal punto que se obliga a las pacientes a acudir personalmente a una única ventilla, situada en el centro de la capital, en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas los días laborables. Una vez allí, tal y como ha revelado la socialista Reyes Maroto, se les entrega una factura con el coste del servicio, a la que ha podido tener acceso ElPlural.com, que deben entregar obligatoriamente en la clínica privada.

| etiquetas: aborto , madrid , derechos , laicismo
15 4 2 K 155 politica
6 comentarios
15 4 2 K 155 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Vox tiene el derecho al aborto en su punto de mira. Y el PP tendrá que ceder el día que necesiten a Vox para gobernar en coalición.
2 K 45
JackNorte #2 JackNorte
#1 Si no lo hacen antes donde puedan y gratis.
1 K 32
Chinchorro #3 Chinchorro
#1 Hay que dejarles clara a las mujeres pobres su función, que es parir esclavos analfabetos. Que los culos de los abuelos y los vómitos de los guiris borrachos no se limpian solos.
0 K 11
#5 concentrado
¿Alguien se imagina que pasaría si se hiciera lo mismo en caso de embarazo?: informar de la existencia de un síndrome depresivo pos-parto (que este sí existe y está reconocido científicamente), ver si la mujer embarazada realmente quiere tener el bebé explicándole las responsabilidades de ser madre y las atenciones económicas que requerirá el bebé, y pasar el listado de gasto que supone el parto en una maternidad. Pues eso.
1 K 26
camvalf #6 camvalf
Es que la titeresa es más de lo de antes, cuando las niñas bien se iban a Londres a mejorar su íngles en medio del curso.
0 K 13
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman *
Para el PP y VOX abortar es feo y esta mal porque como decia la canción de los Monty Phyton en "Sentido de la Vida"

Every sperm is sacred
Every sperm is great
If a sperm is wasted
God gets quite irate

Every sperm is wanted
Every sperm is good
Every sperm is needed
In your neighborhood

youtu.be/fUspLVStPbk
0 K 10

menéame