10864
clics
Discusión con la fachosfera sobre la resistencia armada palestina (acaba con cita a mis superiores)
11455
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
7488
clics
"Wonderwall" y la letra de Camilo Sesto "Morir de amor", encajando a la perfección como si esa letra estuviera hecha para esa melodía, CAMILOASIS
5194
clics
Nunca más ¿para todos?
4942
clics
La Vuelta (viñeta)
más votadas
412
Sánchez anuncia una ley para imponer el embargo de armas a Israel
430
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos
451
Nunca más ¿para todos?
482
"Antes me miraban raro y ahora me llaman hijo de puta": El Gran Wyoming, sobre cómo ha calado el discurso del odio en la sociedad española
547
Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos: "Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca"
comentarios de esta noticia
La Comunidad de Madrid arranca el curso con 11.000 becas comedor menos
ayudas
,
comedor
,
ayuso
,
madrid
5
2
0
K
54
Madriléame
#1
cenutrios_unidos
A ver si os creéis que recortar impuestos a los ricos es gratis.
7
K
108
#4
termopila
Si bonificas impuestos no puede haber incremento de presupuesto estatales, porque son necesarios, debería ir a otras comunidades que lo necesitasen más
1
K
27
#3
txutxo
Si fueran becas de cerveza en terrazas, hubiera aumentado considerablemente.
1
K
23
#2
Leon_Bocanegra
Pues con lo cara que está la fruta...
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
