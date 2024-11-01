edición general
La Comunidad de Madrid arranca el curso con 11.000 becas comedor menos

Las ayudas para la alimentación solo han llegado al 12,4% de alumnos y alumnas. Según la tasa Arope, en la comunidad, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, el riesgo de pobreza es del 21%.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver si os creéis que recortar impuestos a los ricos es gratis.
termopila #4 termopila
Si bonificas impuestos no puede haber incremento de presupuesto estatales, porque son necesarios, debería ir a otras comunidades que lo necesitasen más
txutxo #3 txutxo
Si fueran becas de cerveza en terrazas, hubiera aumentado considerablemente.
#2 Leon_Bocanegra
Pues con lo cara que está la fruta...
