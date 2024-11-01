La comunidad judía en España teme el rebrote del antisemitismo: "La protesta no distingue la población israelí de su Gobierno"

El pasado 4 de marzo, un hombre de 22 años se acercó a la pizzería Rimmon de Madrid, roció la fachada con un líquido inflamable y emprendió la huida sin iniciar el incendio después de que los clientes salieran rápidamente del local. La pizzería es kosher, es decir, cocina con alimentos que siguen los preceptos de la religión judía.
| etiquetas: judíos , antisemitismo
Que la comunidad judía internacional se manifieste de manera masiva, contundente y clara como el resto de la población contra los sionazis
El odio crece contra los que justifican el genocidio, contra los que lo perpetran y los que ordenan que pase, en el orden inverso.
Hay que identificar a todos los HDP de esos grupos, señalarlos y llevarlos a juicio a la mayor brevedad posible.
Simplemente odiamos a los hijos de puta que apoyen al estado ilegal, asesino y sionista de Israel.
Se han opuesto al genocidio palestino?, no, pues entonces que aguanten quien les critique por eso, y por su bajeza moral
En este caso supremacista religioso y fascista.
Mira.... Que no he aprendido de vuestra profesora de secundaria sobre el wahtabautism.
Ahora se habla de Israel y yo hablo de israel.
No desvies la atencion sobre hamas, que es un wahtabautism, ó y el mas de libro sagrado.
Cuando se hable de Hamas y su integrismo, hablaremos del integrismo de hamas y la sociedad gazati, y yo mo meteré como tu un.... ¿E Israel que?
Por lo cual asunto cerrado y pillado por listillo.
Otra vez con el wahtabautism.
Aquí el tema es Israel, su gobierno fascista y sociedad supremacista religiosa.
Hola, #9 y #13. El usuario que trata de desviar la atención me tiene en el ignore. ¿Serías tan amables de transmitirle la pregunta que le he tratado de hacer?
Jo, pues no se si sería correcto preguntárselo pues las ultimas elecciones gueron el 2005, las gano Hamas, y desde entonces no ha habido mas elecciones.
Justificación mas de sobra para ese usuario, para equiparar Hamas con Gaza.
Vaya, el tipico Whataboutism-ista.
Y aquí dejé de leer...
Toda corriente dentro del sionismo es nacionalismo étnico de la peor calaña.
El peor, el reformista, y es el Likud el que continúa con la mas barbarica y violenta versión del sionismo, con el apoyo de una amplia mayoría de la sociedad israelí.
De hecho el propio judaismo es originalmente tan racista que la… » ver todo el comentario
¿Antisemita o antisionista? El significado y la diferencia entre ambas palabras que agitan el conflicto entre Israel y Palestina
www.20minutos.es/internacional/antisemita-antisionista-significado-dif
hay gente al otro lado del muro que tambien bendice los asesinatos , hay hijos de puta que quiere exterminar a su vecino cuando puedan .
Es hipocrita pensar que en una lado son unos pacifistas y en el otro no , entender el conflicto asi es bastante infantil y no ayuda a entenderlo
Los alemanes se murieron de vergüenza al ver lo que hacían su vecino nazi, pero claro después de aplastarlos...
Espero que lleguemos a ver como piden perdón de rodillas por hacer NADA. y los sionista lo que se merecen en lo que le paso a Mussolini muertos y colgados como jamones.