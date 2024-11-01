edición general
La comunidad judía en España teme el rebrote del antisemitismo: "La protesta no distingue la población israelí de su Gobierno"

El pasado 4 de marzo, un hombre de 22 años se acercó a la pizzería Rimmon de Madrid, roció la fachada con un líquido inflamable y emprendió la huida sin iniciar el incendio después de que los clientes salieran rápidamente del local. La pizzería es kosher, es decir, cocina con alimentos que siguen los preceptos de la religión judía.

Mérito del gobierno de Israel, que no sólo no los distingue, sino que trabaja para que nadie lo haga
#2 Exacto.

Que la comunidad judía internacional se manifieste de manera masiva, contundente y clara como el resto de la población contra los sionazis
#5 Deberían ser los primeros interesados en hacerlo.
El odio crece contra los que justifican el genocidio, contra los que lo perpetran y los que ordenan que pase, en el orden inverso.
Hay que identificar a todos los HDP de esos grupos, señalarlos y llevarlos a juicio a la mayor brevedad posible.
#5 exactamente! Si quieren que no se les relacione con genocidas deberían dejar claro que no apoyan al genocidio.
Tranquilos, que los judíos ya no sois un pueblo semita. Así que no crecerá el odio antisemita.
Simplemente odiamos a los hijos de puta que apoyen al estado ilegal, asesino y sionista de Israel.
Y vuelta a la burra con el victimismo.
Se han opuesto al genocidio palestino?, no, pues entonces que aguanten quien les critique por eso, y por su bajeza moral
#8 Cualquiera que no apoye un estado palestino en las fronteras del 67 es cómplice del genocidio.
El gobierno Israeli es reflejo de su sociedad.
En este caso supremacista religioso y fascista.
#6 #4 ¿Entonces los gazaties no deben distinguirse de Hamás?
#7 ¿Dices que el Sahara eligió a Marruecos? No recuerdo aquella eleccion.
#9 #13 Mi pregunta es clara, otra cosa es que no tengas valor a responder
#14 Te contestaré por única vez. Cuando te atacan, te defiendes. Unos lo hacen de una manera y otros de otra. Ahora, si tienes valor dime quién empezó el conflicto.
#19 Bueno, no has tenido valor a responder mi pregunta, como comprenderás no voy a seguir tú juego absurdo
#21 Veo que necesitas la cartilla de párvulos. España y ETA pueden distinguirse, y sionistas y semitas también. Otra cosa es que fachass y fascistas no se distingan. Y ahora la p con la e es pe. No son lo mismo Gaza que Hamas. Como tampoco son terroristas quienes participaron en la oposición a un equipo de un sionista israelí en la vuelta ciclista.
#14

Mira.... Que no he aprendido de vuestra profesora de secundaria sobre el wahtabautism.
Ahora se habla de Israel y yo hablo de israel.
No desvies la atencion sobre hamas, que es un wahtabautism, ó y el mas de libro sagrado.

Cuando se hable de Hamas y su integrismo, hablaremos del integrismo de hamas y la sociedad gazati, y yo mo meteré como tu un.... ¿E Israel que?
Por lo cual asunto cerrado y pillado por listillo.
#20 En ese caso entenderé que sí admites que los gazaties se identifican con Hamás, que es precisamente lo que defiende el Gobierno de Israel
#24
Otra vez con el wahtabautism.
Aquí el tema es Israel, su gobierno fascista y sociedad supremacista religiosa.
#_7 ¿Sabes qué porcentaje de la actual población de Gaza votó por Hamas y hace cuántos años fue esa última votación?

Hola, #9 y #13. El usuario que trata de desviar la atención me tiene en el ignore. ¿Serías tan amables de transmitirle la pregunta que le he tratado de hacer?
#28 #7 Hamas se creó en 1987, y ganó las elecciones en 2.006. Ha llovido mucho desde entonces.
#28
Jo, pues no se si sería correcto preguntárselo pues las ultimas elecciones gueron el 2005, las gano Hamas, y desde entonces no ha habido mas elecciones.
Justificación mas de sobra para ese usuario, para equiparar Hamas con Gaza.
#7
Vaya, el tipico Whataboutism-ista. :troll:
Es fácil, que se manifiesten en contra del genocidio y en contra de las barbaries ordenadas x su gobierno
#10 De heccho, la primera flotilla debía haber sido de los semitas, que estaban más cerca.
Son uds quienes se tienen que hacer distinguir, no eligiendo esos gobiernos genocidas. Comunidad judía es también El Liceo Sefardí.
¿Hijos de Sem? Ni de coña, son todos Polacos,Rusos.........
"El sionismo no son las políticas de un Gobierno, no es la limpieza étnica, ni el genocidio, es simplemente la autodeterminación del pueblo judío. Es un movimiento amplio, para nada monolítico, con muchísimas corrientes dentro. Criminalizarlo todo y hacer una caricatura agresiva, colonialista, imperialista y genocida de lo que es el sionismo es antisemita",

Y aquí dejé de leer...
Que miren a ver si el problema no es el antisemitismo sino el que hay judíos justificando con su religión un genocidio que repugna a cualquier persona con un mínimo de humanidad.
Es increíble la capacidad que tienen de estar constantemente victimizándose. Debe de ser una asignatura obligatoria en la secundaria o algo así.
Es lo que tienen las democracias, que los ciudadanos son responsables de las decisiones de su gobierno.
Anda y que les den por culo.
El sionismo es un proyecto político étnico nacionalista no integrador que desde mucho antes de fundar israel ya anhelaba una tierra solo para los judios y no para "gentiles".
Toda corriente dentro del sionismo es nacionalismo étnico de la peor calaña.
El peor, el reformista, y es el Likud el que continúa con la mas barbarica y violenta versión del sionismo, con el apoyo de una amplia mayoría de la sociedad israelí.

De hecho el propio judaismo es originalmente tan racista que la…   » ver todo el comentario
Yo le recomendaria a 20minutos leerse este articulo de 20minutos antes de seguir publicando propaganda sionista


¿Antisemita o antisionista? El significado y la diferencia entre ambas palabras que agitan el conflicto entre Israel y Palestina
www.20minutos.es/internacional/antisemita-antisionista-significado-dif
en meneame tampoco
Por méritos propios de su gobierno y gran parte de su pueblo que bendice los asesinatos
#29 www.reddit.com/r/Israel/comments/1ml3lcy/palestinians_celebrating_and_
hay gente al otro lado del muro que tambien bendice los asesinatos , hay hijos de puta que quiere exterminar a su vecino cuando puedan .
Es hipocrita pensar que en una lado son unos pacifistas y en el otro no , entender el conflicto asi es bastante infantil y no ayuda a entenderlo
Fran_Ramos #25 Fran_Ramos
Como distinguir alemanes con alemanes nazis....

Los alemanes se murieron de vergüenza al ver lo que hacían su vecino nazi, pero claro después de aplastarlos...

Espero que lleguemos a ver como piden perdón de rodillas por hacer NADA. y los sionista lo que se merecen en lo que le paso a Mussolini muertos y colgados como jamones.
