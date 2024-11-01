La comunidad judía en España teme el rebrote del antisemitismo: "La protesta no distingue la población israelí de su Gobierno"

El pasado 4 de marzo, un hombre de 22 años se acercó a la pizzería Rimmon de Madrid, roció la fachada con un líquido inflamable y emprendió la huida sin iniciar el incendio después de que los clientes salieran rápidamente del local. La pizzería es kosher, es decir, cocina con alimentos que siguen los preceptos de la religión judía.