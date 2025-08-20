Comunicado de BEFE (Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak)

El pasado sábado 16 de agosto, en el marco de las fiestas de Bilbao, varias compañeras de Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak (BEFE) realizábamos una acción de calle colocando carteles y pegatinas con el lema “Putero, pagando también estás violando”, como parte de nuestra denuncia de la explotación sexual. Durante esta acción, sufrimos una agresión verbal y física por parte de Ane Miren Hernández (A.M.H.), quien salió de la txosna Kranba y, de manera violenta, tapó con pintura azul una de nuestras pegatinas gritando ¡Eh gente, alerta terf!