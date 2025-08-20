Comunicado de BEFE (Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak)

El pasado sábado 16 de agosto, en el marco de las fiestas de Bilbao, varias compañeras de Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak (BEFE) realizábamos una acción de calle colocando carteles y pegatinas con el lema “Putero, pagando también estás violando”, como parte de nuestra denuncia de la explotación sexual. Durante esta acción, sufrimos una agresión verbal y física por parte de Ane Miren Hernández (A.M.H.), quien salió de la txosna Kranba y, de manera violenta, tapó con pintura azul una de nuestras pegatinas gritando ¡Eh gente, alerta terf!
| etiquetas: befe , bilbao , feminismo , terf , ane lindane
x.com/LindaneAne/status/1768913361452888518
-Lejos de cesar en su actitud, A.M.H. continuó hostigándonos y finalmente agredió físicamente a una de nuestras compañeras de 70 años, activista del MPB, arrancándole las gafas y dejándola indefensa. Tras exigirle que las devolviera, procedió a lanzarlas al suelo.
-La falta de actuación de las personas presentes en la txosna Kranba , que en lugar de intervenir
