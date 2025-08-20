edición general
Comunicado de BEFE (Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak)

El pasado sábado 16 de agosto, en el marco de las fiestas de Bilbao, varias compañeras de Bizkaiko Emakume Feminista Erradikalak (BEFE) realizábamos una acción de calle colocando carteles y pegatinas con el lema “Putero, pagando también estás violando”, como parte de nuestra denuncia de la explotación sexual. Durante esta acción, sufrimos una agresión verbal y física por parte de Ane Miren Hernández (A.M.H.), quien salió de la txosna Kranba y, de manera violenta, tapó con pintura azul una de nuestras pegatinas gritando ¡Eh gente, alerta terf!

Black_Txipiron #1 Black_Txipiron
Una puntualización: Ane Miren Hernández = Ane lindane.
Ihzan #4 Ihzan
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Battlestar #5 Battlestar *
-Alrededor de seis personas acudieron, presenciando lo ocurrido, pero en ningún momento intervinieron para detener la situación.
-Lejos de cesar en su actitud, A.M.H. continuó hostigándonos y finalmente agredió físicamente a una de nuestras compañeras de 70 años, activista del MPB, arrancándole las gafas y dejándola indefensa. Tras exigirle que las devolviera, procedió a lanzarlas al suelo.
-La falta de actuación de las personas presentes en la txosna Kranba , que en lugar de intervenir

Natxelas_IV #6 Natxelas_IV *
#5 Esto es tan ridículo como escuchar a un guardia civil relatando un suceso mundano, como si estuviese leyendo un libro de texto. Mucha palabrería rimbombante para dar la sensación de importancia a lo que realmente es una pelea entre borrachos/as/es.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Y nosotros malgastando el litio en baterías :palm:
