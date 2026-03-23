La comunicación entre tumor y cerebro reduce la respuesta inmune

En los últimos años se ha puesto de manifiesto que los tumores malignos son inervados por fibras del sistema nervioso periférico, y que un mayor grado de inervación está asociado a un comportamiento más agresivo del cáncer y un peor pronóstico. Las células tumorales son capaces de “robar” mitocondrias a las neuronas, aumentando así su agresividad. Ahora se ha descubierto que el tumor es capaz de comunicarse con el cerebro e inducir, a través de esta comunicación, una inhibición de las defensas inmunitarias.