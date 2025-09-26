Computadoras Amiga con chipset AAA vs el prototipo Hombre: el Amiga que nunca fue y un destino bifurcado

En esta entrada de RetroTech & Café, se explora el dilema técnico y filosófico que enfrentó Commodore a comienzos de los 90: ¿evolución o ruptura? El artículo compara el chipset AAA, última apuesta por preservar la magia del Amiga clásico, con el proyecto Hombre, una arquitectura RISC radical pensada para multimedia avanzada y compatibilidad con Windows NT. A través de testimonios de ingenieros como Dave Haynie y Ed Hepler, se reconstruye un futuro alternativo donde el Amiga pudo haber competido con SGI y anticipado la revolución 3D.
| etiquetas: commodore , retrocomputacion , amiga , tecnologia