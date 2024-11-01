“La computación cuántica hará estallar la burbuja de la IA”, afirma el exdirector ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, y predice que las GPU no sobrevivirán a la década [EN]

Jensen Huang, de Nvidia, ha afirmado que la cuántica tardará dos décadas en generalizarse. Gelsinger cree que dos años. Quienquiera que tenga razón, «nos dirigimos hacia una o dos décadas emocionantes para los tecnólogos». No cree que la burbuja de la IA explote hasta dentro de un par de años, pero piensa que un avance cuántico podría pincharla anticipadamente. Está convencido de que los chips actualmente dominantes (las unidades de procesamiento gráfico) comenzarán a ser reemplazados a finales de la década.