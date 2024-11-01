edición general
Compromís denuncia gastos de 22.000 euros de caja fija de la Generalitat en "comidas y cenas" de Mazón, Pampols y Rovira

El PP defiende que la transparencia del Consell es "incuestionable" y afea a Baldoví los "excesos" de la coalición durante el Botànic

compromís , mazón , pampols , pp , valencia
3 comentarios
ur_quan_master #1 ur_quan_master
La transparencia es tan grande que aún no se sabe a qué hora llego Mazón al tajo la tarde de la Dana
makinavaja #2 makinavaja
#1 Ni qué hizo desde la mañana hasta la hora que llegó.... transparencia opaca, creo que lo llaman.... :troll: :troll:
vviccio #3 vviccio
Los malos políticos y las dictaduras aborrecen estas tres cosas: transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
