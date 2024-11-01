edición general
La compra de territorios por Estados Unidos y su impacto en las poblaciones locales

Desde la inmensa Luisiana francesa hasta el remoto territorio de Alaska, pasando por Florida o la franja de La Mesilla, cada compra tuvo motivaciones específicas y consecuencias profundas. Además de transformar el equilibrio de poder en América del Norte, estas operaciones afectaron de manera decisiva a las poblaciones indígenas y locales, cuya historia quedó marcada por desplazamientos, tratados desiguales y la pérdida progresiva de soberanía.

