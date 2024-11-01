edición general
Compra una NVIDIA RTX 5080 en Amazon y recibe un ladrillo

Un usuario comparte la mala noticia de su compra en Amazon donde adquirió una PNY RTX 5080 y recibió un ladrillo en su lugar.

8 comentarios
Lenari #1 Lenari
En vez de hacer unboxing hizo unbricking :-D
Torrezzno #3 Torrezzno
Dijo que quería la 5080 para jugar al minecraft y le mandaron un bloque
Khadgar #4 Khadgar
Pero ¿y lo que va a ahorrar en electricidad, qué? :troll:
Meneanauta #7 Meneanauta *
No pensaba que esto pudiera pasar con amazon. La semana pasada una vecina compró un móvil y recibió un paquete con una caja vacía. Este por lo menos tiene un ladrillo.
#8 titomeneao
#7 Cuando compras de segunda mano online te pueden pasar cosas.
pitercio #5 pitercio
Todavía quedan piedrasonics sin vender en algún almacén.
obmultimedia #2 obmultimedia
Tiene pinta de que el repartidor hizo el cambiazo.
Lenari #6 Lenari
#2 Tampoco hay que pensar mal. Pudo ser una equivocación y repartiesen a la persona equivocada. ¿Quien sabe? es posible que un albañil pidiera un ladrillo en Amazon y le entregaron la NVIDIA :troll:
