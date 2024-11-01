·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13208
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10362
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
6912
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
5984
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
5819
clics
A Menéame le hace falta un foro
más votadas
450
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
586
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
507
La audiencia castiga a Ferreras en beneficio de Javier Ruiz y sitúa Al Rojo Vivo en mínimos históricos
291
Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina
258
Pintan los baches de Xirivella con la bandera palestina para que los arreglen
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
97
clics
Compra una NVIDIA RTX 5080 en Amazon y recibe un ladrillo
Un usuario comparte la mala noticia de su compra en Amazon donde adquirió una PNY RTX 5080 y recibió un ladrillo en su lugar.
|
etiquetas
:
compra
,
nvidia
,
amazon
,
recibe
,
ladrillo
5
1
0
K
58
tecnología
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
58
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Lenari
En vez de hacer unboxing hizo unbricking
3
K
59
#3
Torrezzno
Dijo que quería la 5080 para jugar al minecraft y le mandaron un bloque
1
K
40
#4
Khadgar
Pero ¿y lo que va a ahorrar en electricidad, qué?
2
K
39
#7
Meneanauta
*
No pensaba que esto pudiera pasar con amazon. La semana pasada una vecina compró un móvil y recibió un paquete con una caja vacía. Este por lo menos tiene un ladrillo.
0
K
14
#8
titomeneao
#7
Cuando compras de segunda mano online te pueden pasar cosas.
0
K
10
#5
pitercio
Todavía quedan piedrasonics sin vender en algún almacén.
0
K
12
#2
obmultimedia
Tiene pinta de que el repartidor hizo el cambiazo.
0
K
11
#6
Lenari
#2
Tampoco hay que pensar mal. Pudo ser una equivocación y repartiesen a la persona equivocada. ¿Quien sabe? es posible que un albañil pidiera un ladrillo en Amazon y le entregaron la NVIDIA
0
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente