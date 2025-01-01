·
Por qué la compra de Alaska a Rusia por parte de Estados Unidos fue uno de los más grandes negocios de la historia
Trump y Putin se reunirán en Alaska el viernes, pero ¿por qué tiene tanta importancia histórica la ubicación de la cumbre?
actualidad
#2
ipanies
Igual Trump le ofrece Alaska a Putin a cambio del trozo de Ucrania que se va a quedar USA en Europa??
1
K
31
#3
rogerius
*
#2
Nah, ya tiene el proyecto Gran Israel en marcha a un tiro de misil balístico intercontinental de todas las capitales europeas. Y un montón de bases en territorio vasallo.
Trump quiere que Putin le dé las cosas gratis porque él lo vale. Aunque, ahora que lo dices, con tal de alejar a Rusia de Beijing igual se aviene a dar cositas y hasta hacerle una mamada al tovarich.
1
K
31
#1
rogerius
*
Ya se sabe, las monarquías y su endogamia producen gangas.
0
K
19
#4
capitan__nemo
Porque les engañaron como a rusos. Igual incluso usaron el mismo oro que habian sacado de alaska para comprarles el territorio. Como en la historia de la pelicula "la leyenda del zorro"
0
K
13
Trump quiere que Putin le dé las cosas gratis porque él lo vale. Aunque, ahora que lo dices, con tal de alejar a Rusia de Beijing igual se aviene a dar cositas y hasta hacerle una mamada al tovarich.