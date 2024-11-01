Compitiendo por el aceite de oliva [Eng]  

Las Panateneas eran un festival organizado en Atenas para celebrar a la diosa patrona de la ciudad, Atenea. El premio al ganador de un concurso era una gran ánfora de figuras negras llena de aceite de oliva. Las Panateneas se celebraban el día en que se creía que había nacido, el 28 del Hecatombe (aproximadamente entre julio y agosto). Los juegos eran parte integral de las Panateneas. Se organizaban pequeñas celebraciones cada año; las Panateneas Mayores se celebraban cada cuatro años desde mediados del siglo VI a. C.